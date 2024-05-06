Что нужно знать о выращивании куркумы в горшке

Куркума, известная своими полезными свойствами, представляет собой суперпродукт, который можно легко выращивать в горшке. UAportal узнал несколько советов по получению хорошего урожая.

Выбор горшка

Выбирайте большой горшок, поскольку растения куркумы могут достигать до 1 метра в высоту. Убедитесь, что у него глубина не менее 30 см и ширина 30-45 см, чтобы обеспечить достаточное пространство для развития корневища. Желательно высаживать по 1 или 2 корневища в каждый горшок.

Посадка

Разделите большое корневище на меньшие части, убедившись, что каждая часть содержит по меньшей мере 2 или 3 почки. Используйте хорошо дренированную органическую почву для наполнения горшка, поддерживая ее в достаточно влажном состоянии. Высадите корневища на глубину примерно 5 см ростками вверх и тщательно полейте почву.

Требования к выращиванию

Обеспечьте рыхлую, богатую органическими веществами почву, характеризующуюся хорошими дренажными свойствами. Избегайте переувлажнения, поскольку это может привести к заболеваниям растений.

Комнатные растения куркумы лучше переместить в помещение со слабеньким освещением. Поддерживайте постоянную температуру около 18°C для содействия здоровому росту.

Вносите ежемесячную дозу универсального жидкого удобрения в течение вегетационного периода. В качестве альтернативы можно использовать органические удобрения и компост для подкормки растений.

Вредители и болезни

Куркума, как правило, устойчива к вредителям и болезням, однако паутинный клещ и тля могут представлять умеренную угрозу. В первую очередь сосредоточьтесь на предотвращении корневой гнили и пятнистости листьев, вызванных чрезмерной влажностью почвы.

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Уборка урожая

Растениям куркумы требуется от 8 до 10 месяцев для созревания. Как только листья пожелтеют, а стебли начнут засыхать, пришло время собирать урожай.

Осторожно выкорчевайте все растение вместе с корневищами. Выберите нужное количество корневищ для использования, а остальные оставьте для будущей посадки.

Как получить порошок куркумы

Сначала нужно отварить корневища, затем аккуратно снять кожуру. После разложите на подносе и дайте им высохнуть на солнце. Измельчите высушенные корневища и храните полученный порошок куркумы в герметичном контейнере для потребления.

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