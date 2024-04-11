Что одеть и обуть летом, чтобы спастись от жары

Выдержать высокую температуру может оказаться непросто, особенно под влиянием прямых солнечных лучей. Главное – правильно одеваться, чтобы бороться с жарой. UAportal рассказывает о важнейших советах, которые вам в этом помогут.

Предпочитайте воздухопроницаемые ткани

Когда дело доходит до летнего наряда, выбирайте ткани, которые пропускают воздух, позволяя вашему телу дышать. Выбирайте материалы, которые не прилипают к коже, быстро впитывают и испаряют влагу, способствуя правильной терморегуляции. Идеальные ткани – лен, шелк, хлопок, а также вискоза и штапель из более бюджетного ассортимента.

Выбирайте более светлые цвета и комфортную одежду

Физика учит нас, что темные цвета притягивают тепло, а светлые – отталкивают. Поэтому для жарких дней лучше всего выбирать одежду белой, бежевой или других светлых оттенков. Таким образом, вы позволяете солнечному теплу отбиваться от вашего наряда, сохраняя прохладу.

Облегающая одежда ограничивает поток воздуха и препятствует способности вашего тела "дышать". Это создает парниковый эффект под тканью, что может привести к раздражению кожи. Поддерживайте тенденцию оверсайза в летнем сезоне, поскольку обеспечивает большую циркуляцию воздуха и способствует комфорту.

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Выбор правильной обуви

Комфорт всегда должен быть приоритетом, независимо от времени года. Летом выбирайте легкую и дышащую обувь. Если вы предпочитаете каблуки, выбирайте высоту от трех до четырех сантиметров, чтобы обеспечить и стиль, и комфорт. Обувь с открытым носком идеально подходит для жарких дней, позволяя дышать ногам.

Однако, поскольку кроссовки стали неотъемлемой частью современного гардероба, обязательно совмещайте их с легкими носками из натуральных материалов. Обувь с тканевым основанием также является отличным вариантом, поскольку она обеспечивает циркуляцию воздуха.

Помните о самом необходимом

Перед тем как выйти на улицу, не забудьте позаботиться о защите от солнца. Нанесите солнцезащитный крем, наденьте солнцезащитные очки и подходящий головной убор.

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