Что посадить возле груши для хорошего урожая: советы огородников

Для успешного выращивания и получения хорошего урожая очень важно тщательно подобрать наиболее подходящих "соседей" для груши. UAportal подготовил пять рекомендованных растений, которые лучше всего подходят для соседства с этим деревом в саду.

Груши

Груши лучше всего процветают, когда их высаживают рядом с другими грушами того же или других сортов. Эти деревья-спутники взаимно усиливают рост друг друга, обмениваясь ценными питательными веществами и способствуя перекрестному опылению. Для достижения оптимальных результатов желательно высаживать груши со схожими периодами цветения, выдерживая расстояние между ними не более 6 метров.

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Клен

Соседство клена с грушей может оказаться полезным, особенно если вашей груше часто доставляют хлопоты такие вредители, как яблоневый цветоед. Клены эффективно отпугивают этих вредителей, что делает их отличным компаньоном для поддержания здоровья вашей груши. Для этого хорошо подходят низкорослые или декоративные сорта клена.

Яблони

Поскольку груши и яблони принадлежат к одной ботанической семье, они обычно гармонично сосуществуют. Посадка рядом яблонь может способствовать повышению урожайности обоих сортов фруктов. Такое благоприятное соседство облегчает перекрестное опыление, что приводит к увеличению урожая фруктов.

Ягодные кусты

Малина, черная смородина, красная смородина и виноград очень пригодны соседям для груши. Эти ягодные кусты эффективно отпугивают вредителей, часто беспокоящих грушевые деревья.

Кроме того, они обогащают почву азотом, а присутствие груши обеспечивает защиту от гниения. Убедитесь, что ягодные кустарники получают достаточно света и не затеняются грушевым деревом.

Цветы

Посадка цветов в садовое пространство под грушей может повысить ее стойкость к болезням и вредителям. Некоторые цветы, такие как бархат, колокольчики и маргаритки, обладают природными репеллентными свойствами, которые могут отпугнуть вредителей, поражающих грушевые деревья.

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