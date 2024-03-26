Что способна сделать зубная паста: неожиданное применение в повседневной жизни

Большинство людей даже не может себе представить, какие скрытые возможности имеет зубная паста. UAportal подготовил полезные лайфхаки с ее использованием в быту.

Очистка ювелирных украшений

Для очистки серебряных украшений необходимо нанести небольшое количество зубной пасты на мягкую ткань. Аккуратно вотрите смесь в вещь, убеждаясь, что она полностью покрывает все потускневшие участки.

Затем на несколько минут оставьте украшение с пастой, чтобы средство успел подействовать. После этого изделие тщательно промойте водой и просушите чистой салфеткой. После этого натрите вещь полировочной тканью.

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Удаление повреждений

Еще один отличный лайфхак с использованием пасты – удаление царапин на компакт-дисках. Немного средства нанесите на мягкую безворсовую ткань и осторожно потрите ею царапины.

Слегка прикасаясь, вотрите зубную пасту по прямой линии от центра к краю компакт-диска. Затем оставьте средство на несколько минут, промойте диск и тщательно протрите чистой тканью.

Чистка кроссовок

Для чистки белых кроссовок зубная паста может быть очень эффективна. Нанесите чуть-чуть этой смеси на старую зубную щетку и почистите ею подошву.

После чистки зубную пасту оставьте на несколько минут, а затем протрите влажной тряпкой. Для цветных кроссовок следует провести точечный тест на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что средство не отбеливает цвет.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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