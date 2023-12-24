Что стоит знать о дизельном двигателе: Его плюсы и минусы

Дизельные двигатели широко используются в разных областях – от транспортных средств до промышленного оборудования. UAportal рассказал подробнее об этих двигателях.

Плюсы

1. Топливная эффективность

Дизельные двигатели известны своей превосходной топливной эффективностью. Они потребляют меньше топлива по сравнению с бензиновыми двигателями.

2. Долговечность

Дизельные двигатели спроектированы так, чтобы выдерживать высокую степень сжатия и большие нагрузки, что делает их очень крепкими и долговечными. Их крепкая конструкция позволяет им с легкостью справляться с тяжелыми условиями эксплуатации.

3. Крутящий момент

Дизельные двигатели обеспечивают более высокую производительность по сравнению с бензиновыми двигателями, что делает их пригодными для буксировки и перевозки. Повышенный крутящий момент обеспечивает лучшее ускорение и тяговое усилие.

Читайте также: Названы 6 лучших лайфхаков, которые помогут снизить расход топлива и экономить

Минусы

1. Шум и вибрация

Одним из недостатков дизельных двигателей является более высокий уровень шума и вибрации, который они создают по сравнению с бензиновыми двигателями. Это может привести к менее комфортному и тихому вождению.

2. Выбросы

Дизельные двигатели, как правило, выбрасывают большее количество загрязняющих веществ, таких как оксиды азота (NOx) и твердые частицы (РМ), что приводит к загрязнению воздуха. Это может оказать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

3. Высшая первоначальная стоимость

Дизельные двигатели обычно имеют более высокую цену по сравнению с бензиновыми двигателями. Стоимость покупки автомобиля с дизельным двигателем может быть сдерживающим фактором для некоторых покупателей.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !