Что вы не знали о зубах: 4 интересных факта

Поддержание надлежащей гигиены зубов с помощью регулярной чистки щеткой, зубной нитью и стоматологических осмотров имеет важное значение для предотвращения заболеваний ротовой полости. UAportal рассказал некоторые малоизвестные факты о зубах, которые заинтересуют каждого.

Прочность

Зубы – самый крепкий орган в человеческом теле. Зубная эмаль конкурирует по стойкости даже с некоторыми видами стали. Интересно, что до сих пор не создано ни одного синтетического вещества, которое могло бы повторить невероятные свойства эмали.

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Кальций

Мы часто ассоциируем кальций со здоровьем костей, но вы знаете, что 99% этого важного минерала находится в наших зубах? Когда женщина беременна, состояние ее зубов может иногда ухудшаться, поскольку развивающийся плод использует эти запасы кальция для поддержания собственного формирования костной ткани.

Оттенки зубов

Хотя общество может поддерживать мнение, что идеально белые зубы являются олицетворением здоровья зубов, немецкие ученые обжалуют это. Масштабные исследования показали, что у каждого человека свой уникальный и здоровый оттенок зубов. Так же как разные оттенки кожи или отпечатки пальцев, цвет эмали является уникальной особенностью каждого человека.

Молочные зубы

Иногда младенцы рождаются с уже имеющимися молочными зубами, преимущественно на нижней челюсти. Эти зубы, как правило, имеют нежные корни и обычно нуждаются в удалении, чтобы предотвратить вред для материнской груди во время вскармливания. Примечательно, что многие исторические личности, включая Наполеона и Гая Юлия Цезаря, прославились благодаря чрезвычайной врожденной "зубастости".

Напомним, современная стоматология может совершить настоящую голливудскую улыбку. Мы собрали для вас полезную информацию по отбеливанию зубов, преимущества и недостатки этой процедуры.

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