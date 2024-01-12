Что значит, если белка перебежала дорогу: Народные приметы

Когда речь заходит о традиционных предрассудках, большинство людей ассоциируют неудачу или несчастье с бегущей им дорогой черной кошкой. Однако немногие задумываются, что значит, когда это делает белка.

Несмотря на то, что белка, которая кажется безвредной и милой, пересекает ваш путь, она может быть зловещим знаком. UAportal рассказывает о значении этой малоизвестной приметы.

Если белка идет перед вами, это может свидетельствовать о нехорошем периоде времени. Будьте готовы к потенциальным проблемам в различных областях вашей жизни, включая работу, обучение, финансы или личные отношения.

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Есть меры, которыми можно обойти эту примету.

1. Выберите альтернативный маршрут

Подумайте о том, чтобы пойти по другой дороге, чтобы избежать несчастья.

2. Позвольте кому-то другому пройти первым

Подождите, пока другой человек перейдет дорогу, прежде чем продолжать движение.

3. Продолжайте запланированный маршрут

Как вариант, вы можете продолжать следовать планируемому маршруту, однако некоторые люди считают, что важно совершить небольшой ритуал. Например, вы можете взять с собой пуговицу или скрестить пальцы, или даже трижды сплюнуть через левое плечо.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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