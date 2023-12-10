Что значит, когда аист прилетел в ваш дом

Издавна аистов почитали как священных птиц, символизирующих любовь, счастье и непрерывность рода. UAportal рассказывает о глубоких значениях, связанных с прилетом аиста на ваш порог.

Как перелетные птицы, аисты осенью улетают в тёплые края, чтобы весной вернуться на родину. Наши предки в этот день следили за нашими предками. Ранний прилет аистов указывал на быстрое и теплое лето.

Что же означает визит аиста

1. Проблеск радости:

Если вы увидели рано прилетевшего аиста, ждите скорого празднования свадьбы в вашем социальном кругу.

2. Расширение семьи:

Заметить целую стаю аистов означает повышенную вероятность пополнения в семье или радостную встречу с давно утраченными родственниками.

3. Зов любви:

Незамужней женщине аист, летящий в ее сторону, обещает воссоединение с любимым в течение года.

4. Возрождение надежды:

Пары, пытающиеся забеременеть, наблюдая за аистом, могут загадать сердечное желание о ребенке. Благодаря этому символизму они могут ожидать, что их желание сбудется в ближайшем будущем.

5. Счастье:

Когда аисты свивают гнездо на вашей крыше, вас ждет ряд радостных моментов и повышенного семейного счастья.

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6. Охранники крыши:

Если аист поселился на вашей крыше без гнезда, ждите важных и приятных событий в вашей жизни в течение следующего года.

7. Регулярные визиты:

Если вы видите аистов, которые часто пролетают над вашим домом, то это предсказывает будущие достижения и большое количество радости.

8. Улет аиста:

Однако, если аист покидает свое гнездо на вашей крыше и переезжает в соседний дом, следует соблюдать осторожность. В таких случаях будьте бдительны, поскольку отлет аиста из гнезда сигнализирует о потенциальных трагедиях или несчастьях в вашем доме.

Аналогично, в ситуациях, когда аист полностью покидает свое гнездо и не возвращается, это означает приближение несчастного случая на дому. Такое толкование справедливо, если аист переносит свое гнездо в другой соседний дом.

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