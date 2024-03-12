Что значит, когда остановились часы: народные приметы и предрассудки

Считается, что остановившиеся в доме часы являются одной из самых неблагоприятных примет, с которыми можно столкнуться. UAportal рассказал, что последствия такого явления имеют разное значение для жильцов дома.

Согласно распространенным поверьям, остановленные часы, независимо от того, украшают ли они стену, стол, предвещают будущие неприятности как для проживающей в нем семьи, так и для самого жилья.

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Такие часы в доме служат предупреждением, указывая на будущие невзгоды и болезни членов семьи. Кроме того, это означает потенциальные несчастные случаи, такие как пожары, наводнения и другие инциденты, угрожающие крепости здания, в котором проживают люди.

Если владелец наручных часов заметил, что они остановились, это может предусмотреть ухудшение благосостояния и возникновение проблем на работе. Однако если часы возобновляют свое движение после периода покоя, это сигнализирует о том, что опасность отступила.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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