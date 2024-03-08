Что значит, когда птицы строят гнезда у вашего дома: народные верования

Наличие птичьих гнезд на балконах, под окнами, на крышах, чердаках является обычным явлением для многих людей. UAportal рассказал, что хотя наука дает этому явлению объяснение, существуют также культурные верования, связанные с этим феноменом.

Гнездо на балконе

Согласно народным поверьям, птицы часто выбирают для строительства гнезд балконы домов или квартир, где проживают добродушные люди. Считается, что такие дома обладают качествами гармонии, доверия и любви. Интересно, что если эти гнезда вьют голуби, то считается, что это символизирует грядущее финансовое благополучие.

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Если неженатый человек находит голубиное гнездо на своем балконе, это считается признаком того, что он скоро встретит свою настоящую любовь. Однако присутствие ворон или галок на балконе считается предупредительным знаком о надвигающихся неприятностях.

Гнездо под или над окном

Когда ласточки, голуби или синицы вьют гнезда под окнами или над ними, считается, что это приносит защиту дома или квартире. Такое толкование относится и к людям, которые находят такие гнезда как знак опеки.

Считается положительным знаком, если птицы возвращаются из года в год, постепенно увеличивая свою численность. И наоборот, следует соблюдать осторожность, если птицы внезапно исчезают. Хотя ласточки могут улетать на юг в определенные сезоны, если они не возвращаются, это считается неблагоприятным явлением.

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