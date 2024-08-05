Что значит пение разных птиц: кто из пернатых предвещает несчастье

Даже пение птички может символизировать будущее

На протяжении всей истории человечества, люди приписывали птицам различные мистические свойства. UAportal подготовил подборку распространенных верований, связанных с птицами.

Клевание окон птицами

Когда птица неустанно клюет окно, это может символизировать о неизбежной гибели. Во многих народах это символизирует о стуке неожиданной смерти.

Вороны и негативная репутация

Вороны издавна ассоциируются с негативными представлениями из-за их антисоциального образа жизни. Их репутация как носителей несчастья берет свое начало еще с греческой мифологии, когда белая ворона Аполлона стала черной, связывая этих птиц с болезнями, смертью и несчастьем.

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Считается, что ворона возле дома предвещает несчастливое будущее или даже чью-то неизбежную смерть. Чтобы обезопасить себя от потенциального несчастья во время встречи с вороной, некоторые предлагают поклониться или склонить шляпу перед вороной.

Тайны птичьего пения

В разных культурах и регионах птичьим голосам придавалось разное значение. Легенды предполагают, что птицы, поющие во время полета, приносят удачу, тогда как кричащая днем сова сигнализирует о плохой судьбе.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царил достаток.

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