Чтобы не потерять покой: какие вещи нельзя выбрасывать из дома

Настоящее счастье, удача, финансовая стабильность и материальное благополучие в значительной степени зависят от уюта и покоя вашего дома. Поэтому UAportal рассказывает, какие вещи нельзя выбрасывать из дома.

Загроможденное жилье, наполненное полуразрушенными и устаревшими вещами, такими как старая одежда, антикварные или поврежденные зеркала, выцветшие и пожелтевшие фотографии или ущербленная посуда, не является домом, похожим на место отдыха.

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Такое состояние беспорядка препятствует беспрепятственному потоку положительных энергий, поскольку все в этом доме становится насыщенным негативом. Поэтому очень важно освободить свое жизненное пространство от любых остатков негатива. Однако есть некоторые вещи, от которых ни в коем случае нельзя отказываться.

Ни в коем случае нельзя выбрасывать иконы, Библии или другие религиозные предметы. Каждый из этих артефактов имеет особую энергетическую структуру, способную положительно влиять на вашу жизнь.

Выбрасывая такие сакральные предметы, вы проявляете глубокое неуважение к высшим силам, а значит, приглашаете в свою жизнь всевозможные проблемы и проблемы.

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