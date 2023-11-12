Чтобы привлечь удачу: в какие дни следует менять постель

Регулярная смена постельного белья важна не только для поддержания чистоты, но и во избежание потенциальных неприятностей. UAportal подготовил список примет, связанных с этой обыденной процедурой.

Согласно народным поверьям, самый благоприятный день для смены постельного белья – суббота, в идеале – в сочетании с уборкой. Считается, что соблюдение этого ритуала привлечет изобилие всей семьи и будет способствовать крепкому здоровью. Интересно, что это помогает облегчить бессонницу и предотвратить ночные кошмары.

Еще один благоприятный день для смены постельного белья – четверг. Считается, что таким образом можно запросить удачу в свою жизнь. Кроме того, если сменить постельное белье в Чистый четверг перед Пасхой, считается, что эта практика привлечет счастливые события на весь год. Фольклор идет еще дальше, предполагая, что не просто чистое постельное белье, а именно новый комплект имеет большее значение.

И наоборот, есть дни, когда менять постельное белье не рекомендуется. Считается, что смена постельного белья в воскресенье может повлечь за собой бессонницу и ночные кошмары. Аналогично, пятница несчастлива для этой процедуры, поскольку считается, что она притягивает мелкие трудности.

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Кроме того, рекомендуется избегать смены постельного белья во время больших церковных праздников во избежание потенциального вовлечения значительных неприятностей в свою жизнь.

Еще один аспект, на который стоит обратить внимание – когда стирать постельное белье. Рекомендуется выполнять эту задачу в понедельник или вторник, предварительно вывернув постельное белье наизнанку. Считается, что подобная практика защищает семью от болезней и несчастий.

Интересно, что стирка белья понедельниками была не только суеверием, но и имела практическую подоплеку. В прошлом, до появления систем отопления и сушилок, стирка постельного белья в понедельник обеспечивала достаточное время для его высыхания до субботы, когда она снова была готова к использованию.

Признак свидетельствует, что никогда нельзя отдавать использованное постельное белье, поскольку считается, что вместе с ним отдается свое здоровье. Если есть намерение подарить постельное белье человеку, который придерживается этих суеверных убеждений, советуем попросить монетку, чтобы избежать возможных конфликтов.

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