Чудеса природы, которые следует увидеть каждому

UAportal рассказал о чудесах природы, которые следует увидеть своими глазами. Узнайте больше о невероятных чудесах нашей планеты.

Большой Барьерный риф

Большой Барьерный риф у берегов Австралии – одно из самых удивительных природных чудес. Простираясь более чем на 2300 километров, это самая большая система коралловых рифов в мире, которая может похвастаться яркими цветами и разнообразной морской жизнью.

Северное сияние

Это увлекательное зрелище происходит в полярных регионах, в частности, за Полярным кругом. Танцующие занавеси ярких зеленых, розовых и фиолетовых огней в ночном небе очаровывают всех, кто становится свидетелем этого небесного зрелища.

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Гранд-Каньон

Третье место в топе занимает поразительный Гранд-Каньон в Соединенных Штатах Америки. Это колоссальное геологическое чудо, простирающееся на 446 километров, было высечено рекой Колорадо в течение миллионов лет, демонстрируя яркие слои горных пород разных оттенков и оставляя посетителей в восторге.

Водопад Виктория

Водопад Виктория расположен на границе Замбии и Зимбабве в Африке. Эта невероятная система водопадов, которую часто называют "Грымящий Дым", является самой большой на Земле, ее средняя ширина составляет 1,7 километра, а высота – 108 метров.

Большая синяя дыра

Эта массивная подводная пещера диаметром более 300 метров и глубиной 125 метров является настоящим чудом света. Ее темно-синий цвет, идеально круглая форма и богатая морская экосистема привлекают дайверов по всему миру.

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