Действительно ли полезно принимать горячий душ

UAportal подготовил обзор плюсов и минусов, связанных с горячими водными процедурами. Узнайте об их влиянии на организм и на кожу.

Плюсы

Снятие мышечного напряжения

Горячий душ и ванна могут способствовать расслаблению напряженных мышц и уменьшению боли. Также они дают улучшение кровотока и уменьшение напряженности, а в результате повышение гибкости и устранение дискомфорта.

Улучшение качества сна

Принятие горячего душа или ванны перед сном может снизить стресс и тревогу. Также это будет способствовать более глубокому и спокойному сну, расслабляя как разум, так и тело.

Очистка кожи

Пар от горячих водных процедур может помочь открыть поры, способствуя удалению грязи из кожи. Этот очищающий эффект может помочь предотвратить появление акне и улучшить общее состояние кожи.

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Минусы

Сухость кожи

Использование горячей воды может привести к истощению природных масел в коже, в результате чего она становится сухой и может возникнуть раздражение. Длительное воздействие горячей воды может ухудшить состояние кожи, например вызвать экзему, а также привести к снижению влажности кожного покрова.

Ухудшение состояния здоровья

Горячий душ и ванна могут обострить симптомы некоторых заболеваний, например, повысить кровяное давление или усугубить проблемы с сердцем. Повышенный уровень тепла может привести к колебаниям частоты сердечных сокращений.

Повреждение волос

Горячий душ и ванна создают угрозу повреждения волос. Поскольку высокая температура и длительное воздействие могут ослабить волосяной стержень, что приводит к сухости, ломкости и иссеченности кончиков.

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