Деревья, которые нельзя сажать возле дома: что нужно знать

Знали ли вы, что не все деревья можно сажать у дома? UAportal рассказал, что наши предки, опираясь на собственный опыт, настаивали на том, чтобы избегать определенных растений рядом с домом.

Дуб

Одним из таких деревьев был дуб. Люди верили, что это величественное дерево излучает негативную энергию, которая может повредить здоровью человека и даже привести к гибели.

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Сосна и ель

Согласно древней примете, посадить сосну или ель возле своего дома предвещало мрачную судьбу. Это поверье предполагало, что как только дерево вырастет до роста посадившего, этот человек встретит свою смерть.

Учитывая медленный темп роста деревьев и преобладавшую в древности меньшую продолжительность жизни, это поверье имело определенный смысл. Кроме того, наши предки связывали посадку ели или сосны с неурожаем, что служило значительным сдерживающим фактором для выращивания этих пород возле своих домов.

Береза

Стройное и элегантное дерево березы действовало как магнит, не только притягивая взгляды поклонников, но и потусторонние злые силы. Чтобы отогнать эти духи, наши предки высаживали березы за забором или в непосредственной близости к воротам. Такое размещение имело целью ограничить влияние духов извне, обеспечивая безопасность внутри дома.

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