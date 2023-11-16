Деревья-обереги, которые наши предки всегда высаживали возле своих домов

На протяжении веков наши предки придавали особое значение посадке определенных деревьев у своих домов. Считалось, что эти деревья-обереги обладают необычайной силой, защищают от невзгод и приносят удачу. UAportal предлагает поближе познакомиться с этими необычными деревьями и волшебством, которые они в себе несут.

Береза

Березу считали воплощением девичьей души, ее называли защитницей от злого умысла. Некоторые верили, что среди ветвей скрываются духи, охраняющие жилище от зла. Когда рождалась девочка, во дворе сажали березу, олицетворяющую женственность в своей сути.

Во время болезни береза могла впитывать в себя недуги человека. Достаточно было побрызгать на ствол водой, произнося слова: "Дерево не умрет, а больной исцелится", – и болезнь переходила на дерево.

Калина

Калину было запрещено рубить. Ее нежные белые цветы символизировали нежность и невинность. Девушки часто умоляли своих потенциальных суженых под калиновым деревом, приговаривая: "Красная калина, вся красивая, дай и мне, тоже красивой, обрести наслаждение для сердца и души". Чтобы защититься от недоброжелательности, девушки разбрасывали ягоды калины по углам спальни или развешивали ее ветки в комнате.

Лещина

Связанная с богом Велесом, лещина имела особое волшебство. Удивительным образом она никогда не становилась мишенью для ударов молнии. В поисках наставлений или утешения люди часто сидели возле лещины, размышляя над жизненными вопросами.

Читайте также: Зачем люди стучат по дереву, чтобы не сглазить: народные приметы

Чтобы защитить новорожденного от злого глаза, обожженную веточку лещины осторожно обводили вокруг люльки, сопровождая ее заверением: "Мой ребенок под защитой, мой ребенок под наблюдением".

Клен

Дерево, известное своими миротворческими свойствами, кленовая роща служила убежищем для молодоженов и супружеских пар, уже давно состоявших в браке. Прогулка среди этих величественных деревьев дарила супругам гармоничное и спокойное благословение. Произношение слов: "Клен, защита, защита от беды и ссор", было эхом этой просьбы.

Неспокойным душам, отягощенным заботами, советовали сорвать ветку с этого дерева. В современную эпоху, когда царит тревога, сбор и сушка кленовых листьев позволяет людям почувствовать его покой, не срывая постоянно свежие листья. Поэтому бережем бодрость этого живого существа, осознавая его внутреннюю ценность.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !