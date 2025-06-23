Деруны с мясом: вкусно и питательно

Друзья, каждый раз после таких сложных событий стараюсь собрать себя в кучу… И каждый раз мне помогает приготовление пищи, вкусной, душистой домашней пищи… Может она напоминает те спокойные времена детства, когда мама готовила на кухне, а мы подходили и съедали эти деруны один за другим, они даже не успели… сердца из среды, а я продолжаю делать то, что умею и люблю. Я знаю, что вы ждете и готовите со мной.

Деруны с мясом

1 кг картофеля

1 луковица

50 г яйца (1 шт.)

соль (по вкусу)

перец (по вкусу)

Начинка:

300 г куриного фарша (можно заменить)

1 луковица

соль (по вкусу)

перец (по вкусу)

растительное масло (для жарки)

Технология приготовления:

Чистим картофель и натираем на мелкой терке.

Нужно отжать натертый картофель, чтобы убирать лишнюю влагу.

Один лук натираем на мелкой терке для фарша, а другой для дерунов.

Добавляем половину натертого лука без сока в картофель.

Другую половину с соком к фаршу, чтобы сделать его более сочным.

Добавляем в фарш соль, перец и перемешиваем.

К картофелю добавляем соль, яйцо и перемешиваем.

Формируем деруны. Берем небольшое количество картофеля, приплюскиваем на ладони, сверху выкладываем фарш, заворачиваем фарш в картофель и снова приплюскиваем, чтобы он хорошо прожарился.

Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло и выкладываем сформованные деруны. Жарим с обеих сторон до золотистой корочки.

Наконец накрываем крышкой и жарим еще 2 минуты, чтобы фарш приготовился.

Перекладываем драники на тарелку и смакуем.

Обнимаю вас ❤️