Держите их подальше от кошелька: вещи, отталкивающие богатство

Если вы хотите улучшить свое финансовое благополучие, важно обратить внимание на предметы, которые вы держите в своем кошельке. Энергетический поток банкнот и монет играет значительную роль в привлечении богатства. UAportal рассказал, что очень важно обращаться с деньгами с максимальной осторожностью и избегать хранения предметов, несущих отрицательную энергетику.

Презервативы

Презервативы предотвращают возможность появления потока денежной энергии. Для привлечения финансового состояния желательно убрать их из кошелька.

Чеки из магазинов

Старые чеки от разных покупок могут вызвать хаос и препятствовать потоку финансовой энергии. Они действуют как блокировка, не давая деньгам течь в нужном направлении. Лучше сразу же их выкинуть.

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Фотографии других людей

Хранение чужих фотографий в кошельке отвлекает ваше внимание от денег. Чтобы сохранить концентрацию энергии в своих финансовых целях, уберите все фотографии.

Сувениры с фальшивыми деньгами

Сувенирам с фальшивыми деньгами не хватает настоящей энергии, необходимой для изобилия. Вместо этого они представляют обман и возможность быть введены в заблуждение в погоне за богатством.

Мусор

Любая форма мусора, такая как смятые бумаги, обертки или разорванные банкноты, несет в себе отрицательные энергетические вибрации. Утилизируйте эти предметы немедленно, поскольку они символизируют застой и препятствуют потоку процветания.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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