Детективы, которые не оставят вас равнодушными: топ-5 лучших фильмов

UAportal приглашает посмотреть увлекательную подборку детективных фильмов, которые раскрывают тайны и интриги, не оставляющие равнодушными никого. Узнайте, как разворачиваются запутанные тайны, расшифруйте загадочные подсказки и почувствуйте волнующую атмосферу напряжения.

"Красный воробей"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Детектив, триллер, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 140 минут

Год производства: 2018

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

"Красный воробей" исследует опасный мир шпионажа, когда Доминика, бывшая балерина, которая стала шпионкой, отправляется в авантюрное путешествие обмана и выживания. Принудительно отправлена в "Школу воробья", Доминика учится искусству соблазнения и манипуляции, чтобы разоблачить крота в российской разведке.

"Ночные игры"

Рейтинг IMDb: 7/10

Жанр: Детектив, комедия, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 100 минут

Год производства: 2018

Режиссеры фильма: Джон Фрэнсис Дейли

"Ночные игры" рассказывает об абсурдном, но увлекательном мире друзей, которые регулярно собираются на вечера игр, чтобы посоревноваться между собой. Однако их обычный беззаботный вечер настольных игр быстро превращается в ночь, полную неожиданных поворотов, когда вечеринка с таинственным убийством становится ужасной реальностью.

"Мотылёк"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Детектив, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 133 минуты

Год производства: 2018

Режиссер: Михаэль НоэрМіхаель Ноер

"Мотылёк" переносит зрителей в жестокую реальность тюремной жизни, рассказывая об убедительных попытках побега Анри Шаррьера, ошибочно осужденного за убийство в Париже 1930-х годов. Подружившись с фальшивомонетчиком Луи Дега, Шаррьер заключает невероятный союз, чтобы спланировать дерзкий побег с печально известного Острова Дьявола.

Читайте также: Если надоели мелодрамы: лучшие фильмы о стихийных бедствиях

"Хороший лжец"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Детектив, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 109 минут

Год производства: 2019

Режиссер: Билл Кондон

"Хороший лжец" раскрывает интригующую динамику отношений между Роем Кортнеем, очаровательным аферистом, и Бетти Маклейш, богатой вдовой. Когда Рой выбирает Бетти своей следующей жертвой, их отношения превращаются в битву интеллектов, сложный танец манипуляций и меняющихся союзов.

"Комната желаний"

Рейтинг IMDb: 6/10

Жанр: Детектив, драма, мистика

Страна производства: Франция, Бельгия, Люксембург

Продолжительность: 100 минут

Год производства: 2019

Режиссер: Кристиан Волькман

"Комната желаний" приглашает зрителей в увлекательное путешествие за Кейт и Мэттом, парой, которая находит необычную комнату в своем новом загородном доме. Таинственная комната исполняет все их желания, но опасной ценой. Когда жизнь пары выходит из-под контроля, из глубин загадочного зала появляются тайны и непредсказуемые последствия.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали о 7 знаменитых мужчинах, корректировавших свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !