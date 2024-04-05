Для чего вам может понадобиться крапива: как ее использовать в хозяйстве

Крапива имеет удивительные возможности. UAportal выяснил, как это растение поможет в хозяйстве.

Защита для других растений

Крапива невольно создает защитный эффект для соседних садовых растений. Например, посадка помидоров рядом с крапивой может помочь уменьшить их восприимчивость к фитофторозу, делая их менее уязвимыми к этой болезни.

Использование как удобрения

Одним из замечательных свойств крапивы является ее способность обогащать почву необходимыми микроэлементами, что делает ее идеальным помощником для разных видов растений. Даже комнатные растения могут извлечь пользу из удобрения из крапивы.

Чтобы приготовить традиционный садовый настой, мелко нашинкуйте листья крапивы и наполните пластиковый контейнер. Залейте листья кипятком и плотно закройте емкость. Оставьте смесь настаиваться на 10–14 дней.

Прежде чем использовать настой крапивы как удобрение, важно понять его совместимость с разными растениями. Концентрированный сок крапивы может подойти не всем культурам, поэтому рекомендуется наносить настой не у стебля, а вокруг основания растения.

Растения, которые могут извлечь пользу от подкормки крапивой:

Клубника

Подкормка клубники настоем крапивы вместе с хлебом или свежими дрожжами может повысить сладость плодов и укрепить корневую систему растений. Используйте настой 2-3 раза в неделю в течение трех недель.

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Цветы

Цветы могут извлечь большую пользу от удобрения из крапивы, которое также действует как грозное профилактическое средство против тли. Достаточно смешать настой крапивы с золой и вносить по одному стакану смеси под каждый куст дважды в неделю.

Рассада огурцов и помидоров

Начните оберегать растения огурцов от распространенных инфекций, применяя профилактические меры на ранних стадиях. Опрыскивайте 2-3 куста рассады одним стаканом настоя крапивы не менее одного раза в неделю.

Помните, что важно избегать полива крапивным раствором гороха, фасоли, лука и чеснока. Прочная смесь может быть агрессивной и отрицательно повлиять на общую урожайность этих культур.

Напомним, мы уже писали, как спасти рассаду с помощью самодельного средства из крапивы.

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