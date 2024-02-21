Долговечность, стоимость и эстетика: разница между ламинатом и паркетом

UAportal рассказывает о преимуществах и недостатках двух популярных напольных покрытий – ламината и паркета. Узнайте, какой из них лучше всего отвечает вашим потребностям и предпочтениям.

Долговечность

Ламинат ценится за свою долговечность и стойкость к царапинам и повреждениям от воды, что делает его идеальным покрытием для помещений, где часто проходят люди. Паркетный пол, с другой стороны, более уязвим к царапинам и повреждениям от воды, поэтому требует регулярного ухода.

Стоимость

Ламинированный пол является бюджетным вариантом, поскольку он может имитировать вид натурального дерева по более низкой цене. Паркетный пол, как правило, дороже из-за сложного дизайна и процесса укладки.

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Эстетика

Как ламинат, так и паркетные полы предлагают широкий выбор стилей. Ламинат может имитировать разные породы дерева и материалы, в то время, как паркетный пол может похвастаться элегантностью с геометрическими узорами.

Обслуживание

Ламинированный пол не требует особого ухода, устойчив к пятнам и выцветанию, требует регулярной подметки и периодической мойки. Паркетный пол может потребовать специализированной уборки и периодического обновления для сохранения своей красоты.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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