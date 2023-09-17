Дома всегда будут деньги: как правильно хранить муку и крупу
Мука и определенные крупы обладают уникальной энергетикой, которая может оказывать существенное влияние на гармонию и процветание дома и семьи. Эти обычные кухонные продукты могут доставить как удачу, так и неприятности.
Понимание того, как правильно хранить муку и крупу, имеет важное значение для использования их положительной энергии.
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Мука, в частности, давно считается символом богатства. Чтобы максимизировать его благоприятное влияние, очень важно хранить муку скрытой от посторонних глаз. Следует хранить его в крепкой, герметичной упаковке, чтобы оно оставалось целым и невредимым.
Кроме муки, другие важные ингредиенты, такие как соль и сахар, следует хранить отдельно. Хранение их в разных шкафах может помочь сохранить гармонию в семье.
Важно следить за тем, чтобы сахар, соль и все крупы никогда не оставались незащищенными. Необходимо хранить их в плотно закрытых контейнерах, чтобы предотвратить проникновение отрицательной энергии в дом.
Пшеничная крупа, известная как символ счастья, способствует созданию радостной атмосферы в доме. Чтобы усилить ее положительное влияние, необходимо оставить пшено в банке с крышкой, украшенной золотистым оттенком.
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