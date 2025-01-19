Домашний хлеб на воде: вкусный рецепт

Домашний хлеб становится еще более особенным, когда мы используем качественные ингредиенты.

Ингредиенты:

• Мука – 500 г;

• Дрожжи живые – 30 г;

• Сахар – 1 ч.л;

• Соль – 1 ч.л;

• Вода Бон Буассон – 350 мл.

Способ приготовления:

1. В миску насыпать муку, добавить сахар, соль и дрожжи.

2. Залить теплой водой (около 35°).

3. Замешать липкое тесто. Оставить для подъема в теплом месте на 30-40 минут.

4. После этого, формируем хлеб и ставим его в форму.

5. Ставим в духовку на 220° на 10 минут, затем снижаем температуру до 170° и выпекаем до готовности.

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