Домашний "Наполеон": идеальный торт на праздники
В моей семье обожают именно этот торт. Так что он у нас почти на все праздники. Помню, как вернулась к родителям после учебы в Le Cordon Bleu и приготовила торт "Опера", хотелось удивить, чтобы попробовали кусочек десерта, который 100% ассоциируется с Францией.
Папаша попробовал и говорит: "Дочка, очень вкусная твоя шоколадная опера, но можешь приготовить Наполеон, пожалуйста, потому что так хочется хоть кусочек именно твоего тортика".
После этого опыта у нас всегда на праздники какое-то мое произведение искусства и Наполеон.
А какие торты любит ваша семья? Что чаще готовите на праздники?
ТОРТ "НАПОЛЕОН"
Тесто:
200 г сливочного масла (замороженного, 82%)
200 г сметаны (8 ст. л., 10-20%)
50 г яйца (1 шт.)
7 г соды (0,5 ч. л. с горкой)
1 г соли
500 г муки (16,5 ст. л. с горкой)
Натрите масло на терку в муку, смешайте до состояния крошки.
Смешайте: сметану, яйцо, пищевую соду.
Добавьте в крошку, замесите тесто. Разделите на 11 частей. Оберните каждую пленкой и уберите в холодильник на 2 часа.
Каждую часть раскатайте в круг диаметром 24 см (форма 22 см). Срежьте все лишнее, сделайте проколы вилкой.
Выпекайте в разогретой до 180С духовке 5-6 мин.
Крем:
1 л молока
250 г яиц (5 шт.)
40 г кукурузного крахмала (1,3 ст. л. с горкой)
40 г муки (1,5 ст. л. с горкой)
200 г сахара (8 ст. л. с горкой)
200 г сливочного масла (холодного, 82%)
стручок ванили или ванильный сахар
Прогрейте до кипения молоко.
Перемешайте яйца с сахаром, добавьте муку и крахмал, снова перемешайте до однородности.
Треть молока вылейте в яично-мучную смесь, перемешайте и верните в сотейник. На среднем огне при постоянном помешивании доведите до кипения. Подождите 30 секунд и снимите с плиты.
Переложите в миску, добавьте ваниль. Перемешайте.
Добавьте кубики холодного масла, перемешайте.
Соберите торт.
Выстелите дно формы пергаментом, сверху лепешку. Смажьте 3 ст. л. крема. Так же перемажьте все 10 лепешек.
Оставшуюся лепешку измельчите в крошку и соедините с обжаренным измельченным грецким орехом. Присыпьте торт крошкой.
Оставьте торт на несколько часов при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 5-6 часов.
Снимите форму и присыпьте крошкой бортики.
Приятного аппетита.