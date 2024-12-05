Домашний ''Наполеон'': идеальный торт на праздники

В моей семье обожают именно этот торт. Так что он у нас почти на все праздники. Помню, как вернулась к родителям после учебы в Le Cordon Bleu и приготовила торт "Опера", хотелось удивить, чтобы попробовали кусочек десерта, который 100% ассоциируется с Францией.

Папаша попробовал и говорит: "Дочка, очень вкусная твоя шоколадная опера, но можешь приготовить Наполеон, пожалуйста, потому что так хочется хоть кусочек именно твоего тортика".

После этого опыта у нас всегда на праздники какое-то мое произведение искусства и Наполеон.

А какие торты любит ваша семья? Что чаще готовите на праздники?

ТОРТ "НАПОЛЕОН"

Тесто:

200 г сливочного масла (замороженного, 82%)

200 г сметаны (8 ст. л., 10-20%)

50 г яйца (1 шт.)

7 г соды (0,5 ч. л. с горкой)

1 г соли

500 г муки (16,5 ст. л. с горкой)

Натрите масло на терку в муку, смешайте до состояния крошки.

Смешайте: сметану, яйцо, пищевую соду.

Добавьте в крошку, замесите тесто. Разделите на 11 частей. Оберните каждую пленкой и уберите в холодильник на 2 часа.

Каждую часть раскатайте в круг диаметром 24 см (форма 22 см). Срежьте все лишнее, сделайте проколы вилкой.

Выпекайте в разогретой до 180С духовке 5-6 мин.

Крем:

1 л молока

250 г яиц (5 шт.)

40 г кукурузного крахмала (1,3 ст. л. с горкой)

40 г муки (1,5 ст. л. с горкой)

200 г сахара (8 ст. л. с горкой)

200 г сливочного масла (холодного, 82%)

стручок ванили или ванильный сахар

Прогрейте до кипения молоко.

Перемешайте яйца с сахаром, добавьте муку и крахмал, снова перемешайте до однородности.

Треть молока вылейте в яично-мучную смесь, перемешайте и верните в сотейник. На среднем огне при постоянном помешивании доведите до кипения. Подождите 30 секунд и снимите с плиты.

Переложите в миску, добавьте ваниль. Перемешайте.

Добавьте кубики холодного масла, перемешайте.

Соберите торт.

Выстелите дно формы пергаментом, сверху лепешку. Смажьте 3 ст. л. крема. Так же перемажьте все 10 лепешек.

Оставшуюся лепешку измельчите в крошку и соедините с обжаренным измельченным грецким орехом. Присыпьте торт крошкой.

Оставьте торт на несколько часов при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 5-6 часов.

Снимите форму и присыпьте крошкой бортики.

Приятного аппетита.