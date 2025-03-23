Домашняя халва: идеальный легкий десерт

Этот рецепт – идеальный вариант для тех, кто ищет здоровый и вкусный десерт без лишних сложностей. Вы можете сделать это дома и результат приятно удивит.

Все, что нужно – это несколько простых шагов и немного терпения.

Ингредиенты:

• Подсолнечные семена – 400 г;

• Сахар – 200 г;

• Вода – 80 г;

• Яичный белок – 1 шт;

• Соль – щепотка.

Способ приготовления:

1. Сначала поджарьте семена подсолнечника до золотистого цвета и дайте ему остыть.

2. Перебейте семена в блендере до пастообразной консистенции.

3. Смешайте сахар и воду, доведите до температуры 120°С – сироп должен быть густым и тянуться ниточкой.

4. Взбейте яичный белок с солью и 1 ст. ложкой сахара до пышной пенки.

5. Постепенно вливайте сироп в белок, продолжая взбивать.

6. Добавьте перебитые семена, хорошо перемешайте до однородности.

7. Сформируйте батончики из массы.

8. Если хотите, покройте их шоколадом для дополнительного вкуса.

Обязательно сохраните. А также делитесь в комментариях, что бы вы добавили в рецепт?