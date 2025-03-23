Домашняя халва: идеальный легкий десерт
Этот рецепт – идеальный вариант для тех, кто ищет здоровый и вкусный десерт без лишних сложностей. Вы можете сделать это дома и результат приятно удивит.
Все, что нужно – это несколько простых шагов и немного терпения.
Ингредиенты:
• Подсолнечные семена – 400 г;
• Сахар – 200 г;
• Вода – 80 г;
• Яичный белок – 1 шт;
• Соль – щепотка.
Способ приготовления:
1. Сначала поджарьте семена подсолнечника до золотистого цвета и дайте ему остыть.
2. Перебейте семена в блендере до пастообразной консистенции.
3. Смешайте сахар и воду, доведите до температуры 120°С – сироп должен быть густым и тянуться ниточкой.
4. Взбейте яичный белок с солью и 1 ст. ложкой сахара до пышной пенки.
5. Постепенно вливайте сироп в белок, продолжая взбивать.
6. Добавьте перебитые семена, хорошо перемешайте до однородности.
7. Сформируйте батончики из массы.
8. Если хотите, покройте их шоколадом для дополнительного вкуса.
Обязательно сохраните. А также делитесь в комментариях, что бы вы добавили в рецепт?