Дополнительная польза от киви: результаты исследований вас удивят

Здоровое питание, богатое фруктами и овощами, связывается с улучшением самочувствия и снижением вероятности депрессии.

Одним из микронутриентов, способствующих такому воздействию, является витамин С. Он участвует в синтезе нейромедиаторов, пептидных гормонов и действует как катализатор для нескольких ферментов, необходимых для поддержания и содействия здоровому функционированию мозга, включая настроение.

Прекрасным источником витамина С является киви. Этот фрукт продемонстрировал свойство снижать частоту депрессии и общих нарушений настроения у молодых мужчин, потребляющих мало фруктов и овощей.

То, что добавление киви может изменить к лучшему самочувствие, подтверждают и выводы по результатам нового исследования, опубликованные в The British Journal of Nutrition.

В течение восьми недель 155 взрослых ежедневно принимали диетические добавки с витамином С, плацебо или два плода киви.

Затем они проходили опрос, где сообщали о своей жизненной силе, настроении, качестве и количестве сна, физической активности.

Исследователи обнаружили, что потребление киви повысило жизненный тонус и настроение в течение четырех дней, достигая пика примерно на 14-16 день. В то же время, витамин С незначительно улучшал настроение до 12 дня. Участники изначально имели относительно хорошее психическое здоровье, однако все же отметили преимущества потребления киви или витамина С.

Хотя добавки витамина С также показали некоторые улучшения, исследование подчеркивает потенциальный синергетический эффект потребления натуральных продуктов, таких как киви.

Этот фрукт также содержит и другие питательные вещества, положительно влияющие на здоровье. Среди них – пищевые волокна (клетчатка, фолат), медь, калий, антиоксиданты, витамин Е и витамин К. Кожа и семена плодов съедобны, хотя из-за текстуры кожицы преимущественно потребляют только мякоть.