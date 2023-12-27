Дубай: 5 интересных фактов о городе роскоши

UAportal подготовил 5 фактов о Дубае – городе богатства и величия, которые по-настоящему отличают его от других. Приготовьтесь быть пораженными этим удивительным центром роскоши.

Золотые банкоматы

Не удивляйтесь, когда наткнетесь на банкоматы Gold to Go. Эти сверхсовременные автоматы предлагают монеты и слитки, изготовленные из 24-каратного золота. От деликатной монеты весом 2,5 г до впечатляющего слитка весом 31 грамм – эти банкоматы устанавливают текущую рыночную цену, обновляя ее в режиме реального времени.

Отель Burj Al Arab

Когда дело доходит до роскоши, Дубай превосходит все ожидания благодаря культовой гостинице Burj Al Arab. Это архитектурное чудо, гордо возвышающееся на искусственном острове у побережья, самопровозглашенная единственная 7-звездочная гостиница в мире.

Балуя своих гостей изысканными двухэтажными люксами, поразительным лобби-атриумом и завораживающей вертолетной площадкой, Burj Al Arab является воплощением настоящей экстравагантности. Последний штрих роскоши добавляют более 8 000 квадратных метров 22-каратного сусального золота, украшающих его интерьеры.

Вознаграждение за похудение

Дубай – это не только место несравненного богатства, но и город, уникальным образом заботящийся о здоровье своих граждан. Пытаясь способствовать благосостоянию и борьбе с ожирением, правительство Дубая вознаграждает людей, теряющих лишние килограммы, щедрым поощрением – 2 грамма золота за каждый потерянный килограмм. Несмотря на ограниченное количество участников, эта инновационная программа ежегодно выдает около 700 000 долларов золотом – отличная мотивация оставаться в форме.

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Номерные знаки: символ престижа

В городе огромного богатства жители Дубая демонстрируют свое изобилие не только экстравагантными автомобилями, но и уникальными номерными знаками. Количество цифр на номерах указывает на статус – чем меньше цифр, тем выше стоимость.

Самыми ценными считаются номерные знаки с одной цифрой. В Дубае был продан самый дорогой номер со знаковой цифрой "7" за потрясающую сумму в 15 миллионов долларов.

Компактный город с быстрым транспортом

Передвижение по Дубаю может показаться сложным из-за его величия, но удивительным фактом является то, что путешествие из одного конца города в другой занимает лишь час. Этот эмират площадью 35 квадратных километров гарантирует быструю экскурсию по его увлекательным достопримечательностям.

Напомним, мы уже писали, что нужно для поездок.

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