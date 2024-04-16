Душевая кабина или ванная: что лучше выбрать

При обустройстве ванной комнаты возникает вопрос, что лучше выбрать: ванную или душевую кабину. UAportal рассказывает об общем и отличиях между ними.

Удобство

С точки зрения удобства, душ лидирует. Он может сэкономить время, что делает его идеальным для людей с плотным графиком.

Количество потребленной воды

Что касается потребления воды, то для ванной, как правило, нужно больше. Это делает душевые кабины более экономным вариантом.

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Возможность расслабиться

Когда дело доходит до релакса и снятия стресса, ванна имеет преимущество. Погружение в теплую воду с пеной или эфирными маслами в конце долгого дня изрядно расслабит каждого.

Пространство

Душевые кабины занимают меньше места, что особенно важно для небольших ванных комнат. Универсальность душевых кабин делает их лучшим выбором для современных домов.

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