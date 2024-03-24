Эффективное использование цедры в обиходе: как она поможет в хозяйстве

Цедра – это не просто отходы от любимых фруктов. Она имеет множество практических применений, часто остающихся незамеченными. UAportal подготовил пять нетрадиционных способов, как извлечь максимум пользы от цедры.

Скраб для тела

Использование преимуществ цедры, особенно в мелко измельченном виде, может оказаться полезным в сфере косметологии. Создайте натуральный и очень ароматный скраб для тела, смешав цедру с оливковым маслом и сахаром. Эта смесь творит чудеса в омоложении кожи.

Средство для мытья посуды

Замочив измельченную цедру в воде и настояв ее, вы можете создать мощное очищающее средство. Просто добавьте к настою чайную ложку горчицы, и у вас есть средство, которое сделает вашу посуду блестящей.

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Неприятные запахи в холодильнике

Попрощайтесь с неприятными запахами в вашем холодильнике, используя природное свойство цедры. Окуньте губку в вышеупомянутый раствор и протрите внутреннюю часть холодильника.

Средство от тараканов

Лимонную кожуру можно использовать как средство от нежелательных вредителей, в частности тараканов. Просто разложите цитрусовые шкурки по комнатам, образуя защитный барьер от вредителей.

Кулинария

Использование цедры в кулинарии выходит далеко за рамки ее традиционной роли в выпечке. Удивите свои вкусовые рецепторы, используя цитрусовую цедру как отличную приправу к рыбе, соусам и мясным блюдам. Присущие ей вкусовые и ароматические качества могут преподнести ваши кулинарные изделия до новых высот.

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