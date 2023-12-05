Эффективные методы устранения неприятных запахов из стиральной машины

Неприятные запахи из стиральной машины – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие домохозяйки. UAportal подготовил несколько эффективных методов, которые помогут устранить эту проблему и вернуть приятный запах вашей стиральной машине.

1. Пищевая сода

Пищевая сода, проверенное и испытанное домашнее средство, является универсальным решением для многих опытных хозяек. Просто добавьте 2-3 столовых ложки соды в отсек для порошка и запустите цикл стирки при 90°C.

Высокая температура в сочетании с содой помогает устранить известковый налет, грибок и остатки, вызывающие неприятный запах. Кроме того, регулярное использование этого метода может также служить профилактической мерой для сохранения свежего запаха стиральной машины.

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2. Лимонная кислота

Лимонная кислота – еще один ценный компонент в борьбе с неприятными запахами в стиральной машине. Насыпьте примерно 2 столовых ложки лимонной кислоты в отсек для порошка. Если первая попытка не дала желаемых результатов, эффективным подходом может быть соединение пищевой соды с лимонной кислотой и запуск стирки в режиме ополаскивания. Эта комбинация нейтрализует неприятные запахи и тщательно очищает машину.

3. Уксус

Уксус является эффективным средством не только для устранения известкового налета, но и для дезинфекции стиральной машины. Налейте 2 столовых ложки уксуса в отсек для порошка и запустите цикл стирки при температуре 90°C. Через 15 минут приостановите процесс в час, чтобы дать уксус эффективно растворить известковый налет.

После этого очистите фильтр и промойте машину. Желательно повторять этот метод каждые 4 месяца, чтобы убедиться, что неприятные запахи будут устранены, а стиральная машина будет свежей и без запаха.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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