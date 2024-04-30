Эффективные способы борьбы с бессонницей: что знать

Многие страдают от бессонницы, которая влияет на их общее самочувствие. Важно знать эффективные способы борьбы с этой проблемой. UAportal подготовил список методов, которые помогут людям преодолеть бессонницу.

Привычки для здорового сна

Развитие и соблюдение хороших привычек для сна может помочь в борьбе с бессонницей. Важно придерживаться последовательного режима сна, избегать кофеина и электронных устройств перед сном, а также создать расслабляющую атмосферу перед сном.

Техники расслабления и отдыха

Медитация с целью расслабления, упражнения на глубокое дыхание и постепенное расслабление мышц могут помочь снять стресс и тревогу, часто вызывающие бессонницу.

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Смена рациона

Некоторые изменения в рационе, такие как отказ от тяжелой пищи перед сном и переход на продукты, способствующие хорошему усвоению, такие как миндаль, вишня и киви, могут помочь отрегулировать режим сна и улучшить его качество в целом. Ограничение потребления алкоголя и кофеина, особенно в часы перед сном, может оказать положительное влияние на борьбу с бессонницей.

Установка режима вечернего перехода ко сну

Чтение книги, принятие теплой ванны или практики мягкой йоги, может дать сигнал организму, что пора отдохнуть и подготовиться ко сну. Занятия успокаивающими видами деятельности перед сном могут помочь успокоить разум и тело, облегчая переход к отдыху.

Напомним, мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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