Энна Бурда: десятки лет вдохновляла миллионы женщин быть сильными, стильными и уверенными в себе

В 1909-м, в тихом немецком городке Оффенбург, в семье машиниста поезда родилась девочка Анна Магдалена Леммингер. Впоследствии она стала известна миру как Энне Бурда. Уже с детства непоседливая и независимая, она подстриглась под боб — в знак протеста против покорной женской судьбы, которой не хотела для себя. Никогда не буду такой! — заявляла юная Энне, глядя на мать, полностью посвятившую себя дому, мужу и детям.

Получив образование в монастырской школе и коммерческих курсах, она устроилась кассиршей на электростанцию. Там познакомилась с Францем Бурдой, владельцем небольшой типографии. Они влюбились друг в друга и в 1931 году женились.

Фрау Бурда на два десятилетия погрузилась в домашние заботы: воспитывала троих сыновей, вела хозяйство и была типичной домохозяйкой. Но ее жизнь внезапно перевернулась: оказалось, что у мужчины другая женщина.

Франц Бурда давно жил своей жизнью – двойной. Для жены, семьи, коллег он был образцовым семьянином, а параллельно жил на две семьи – со своей секретаршей Эльфрид Брейер. Даже имел с ней внебрачную дочь и создал для нее в своем издательстве журнал мод Elfi Moden.

Энна все это узнала последней. Как именно, она не сказала ни в одном из интервью. Не делилась она и тем, что в то время чувствовала – можно только вообразить. Ей исполнилось 40 лет, и она потеряла все, во что верила: в семью, в мужа, в его порядочность, в их любовь. Другая бы устроила скандал, подала на развод и оставила предателя ни с чем.

Энне поступила иначе: вместо адвокатов по разводу она наняла юристов и переоформила Elfi Moden на себя, оставив любовницу ни с чем. Мужчине разрешила жить в их большом семейном доме вместе с детьми, без развода, на правах делового партнера.

Так Энне начала новую жизнь и в 40 лет возглавила издательство. Сначала журнал назывался Favorit, но вскоре его переименовали в Burda Moden. Она не имела ни дизайнерского образования, ни опыта в моде или издательстве. Но знала главное: чего хотят женщины. Послевоенная Европа была истощена, женщины стремились вернуть себе красоту, стиль, женственность. Журнал быстро стал популярен: первый тираж в 100 тысяч экземпляров раскупили почти сразу.

Однако Энне не остановилась. Она добавила в журнал то, что сделало его революционным — выкройки. Это позволило читательницам не просто мечтать, а создавать одежду собственноручно. В 1952 году у Burda Moden появились первые выкройки, и тираж вырос до полумиллиона. Журнал покупали в Европе, Америке, Латинской Америке.

Прошло десять лет - и журнал стал самым большим в мире модным изданием. Его переводили на шестнадцать языков, тираж достиг 1,2 миллиона. А в 1987 году журнал проник даже за "железный занавес": Раиса Горбачева пригласила Энне в СССР. Советские женщины учились шить и одеваться со вкусом именно по Burda.

Энна Бурда работала без отдыха: контролировала каждый номер, нанимала портниху, следила за трендами. В 85 передала дело сыновьям, а сама наконец-то позволила себе немного покоя: путешествовала, рисовала, занималась благотворительностью. Умерла в 2005 году, в возрасте 96 лет.

В честь ее 110-летия вышел фильм "Энне Бурда: секрет успеха". О женщине, которая не просто создала издательскую империю, а десятки лет вдохновляла миллионы женщин быть сильными, стильными и уверенными в себе…