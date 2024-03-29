Эпические сражения и напряженные истории: боевики, которые стоит посмотреть

UAportal подготовил подборку из пяти лучших экшен-фильмов. Эти фильмы очаровывали зрителей напряженным экшеном, незабываемыми персонажами и увлекательными сюжетными линиями.

"Бэтмен: Начало"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Жанр: Боевик, приключенческий

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 140 минут

Главный продюсер: Кристофер Нолан

"Бэтмен: Начало" – это увлекательное путешествие в темный и сложный мир Бэтмена, рассказывающий о происхождении культового супергероя. Фильм показывает, как Брюс Уэйн превращается в Бэтмена, как он одолевает свои страхи, борется с несправедливостью и становится символом надежды для Готем-Сити.

"Кинг Конг"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Приключения, драма, фэнтези

Страна производства: США, Новая Зеландия

Продолжительность: 187 минут

Главный продюсер: Питер Джексон

Действие фильма разворачивается во времена Великой депрессии, когда режиссер набирает съемочную группу для путешествия на мистический остров, где они встречаются с легендарным существом. Когда они захватывают Конга и привозят его обратно в Нью-Йорк, это приводит к трагическим последствиям.

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"Граф Монте-Кристо"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Боевик, приключения, драма

Страна производства: США, Ирландия, Великобритания.

Продолжительность: 131 минута

Главный продюсер: Роджер Бирнбаум

"Граф Монте-Кристо" - увлекательная экранизация классического романа Александра Дюма, где после предательства своего близкого друга Эдмон Дантес, невинный моряк, попадает в тюрьму, где его арестуют на долгие годы. Исполненный жажды мести, Дантес убегает, находит спрятанное сокровище и превращается в графа Монте-Кристо. Ища воздаяния тем, кто его обидел, он оказывается в плену любви, измены и искупления.

"Слоеный пирог"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Криминал, драма, триллер

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 105 минут

Главный продюсер: Мэтью Вон

"Слоеный пирог" рассказывает о безымянном британском наркоторговце, который планирует завершить свою преступную деятельность после последнего дела. Блуждая коварным преступным миром лондонской наркоторговли, он сталкивается с разными трудностями, обманом и таинственным исчезновением груза.

"Соучастник"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Криминал, драма, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 120 минут

Главный продюсер: Майкл Манн

"Соучастник" – это напряженный и напряженный триллер, действие которого разворачивается в Лос-Анджелесе. Фильм рассказывает о Максе, водителе такси, который невольно становится заложником и водителем наемного убийцы по имени Винсент, выполняющего смертельную миссию. Ночью Макс оказывается на грани своих возможностей, сталкиваясь с собственными страхами и делая выбор, который определит его судьбу.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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