Эпические сражения и невероятные приключения: топ-5 лучших экшн-фильмов

Фильмы с 2015 по 2019 год не только очаровывали зрителей увлекательными экшн-сценами, но и рассказывали сложные истории о героизме, самопожертвовании и стойкости. UAportal подготовил подборку фильмов, каждый из которых ознаменовал свою эпоху очаровав зрителей по всему миру.

"Джон Уик 3"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Экшн, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 130 минут

Год производства: 2019

Режиссер: Чед Стахелски

Объявленный в розыск за большую награду за свою голову, Джон Уик должен преодолевать опасности, подстерегающие его на каждом шагу в Нью-Йорке. Союзники и противники из прошлых столкновений либо становятся на его пути, либо предлагают сомнительную помощь.

"Мстители: Финал"

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Экшн, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 181 минута

Год производства: 2019

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

После того, как вселенная превратилась в руины, уцелевшие могущественные герои Земли снова собираются вместе, чтобы остановить разрушения, вызванные Таносом. Заключая хрупкие соглашения и переосмысливая тени своего прошлого в борьбе против времени, необходимость жертвовать собой выходит на первый план. Последнее сражение испытывает их на прочность, поскольку они стремятся все исправить.

"Миссия невыполнима: Последствия"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Экшн, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 147 минут

Год производства: 2018

Режиссер: Кристофер МакКарри

Темное облако ядерной угрозы нависло над человечеством после неудачной миссии. Ответственность ложится на Итана Ханта и его команду. Они ведут преследования по всему миру, в подполье международного шпионажа и в стенах древних крепостей.

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"Безумный Макс: Дорога ярости"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Экшн, приключения

Страна производства: Австралия

Продолжительность: 120 минут

Год производства: 2015

Режиссер: Джордж Миллер

Макс, путешественник в постапокалиптической пустыне, заключает неожиданный союз с Фуриозой, выполняющей миссию повстанкой. Вместе они отправляются в скоростную погоню через пустыню, убегая от клана, находящегося под тираническим правлением. Изобретательность и стойкость имеют решающее значение в этом опасном путешествии к надежде.

"Человек-паук: Вдали от дома"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Экшн, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 129 минут

Год производства: 2019

Режиссер: Джон Уотс

В попытке обрести нормальную жизнь Питер Паркер отправляется за границу, но тень ответственности снова возвращается к нему. По приказу Ника Фьюри его ждет противостояние с потусторонними силами. Сочетание с Мистерио открывает слои обмана, изменяя представления Питера о героизме и злодействе.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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