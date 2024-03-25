Эти истории покорят ваше сердце: подборка лучших мультфильмов последних лет

UAportal подготовил подборку волшебных мультфильмов, вышедших на экраны в 2019-2021 годах. От остросюжетных приключений до трогательных историй – эти анимационные фильмы покорили сердца и воображение зрителей по всему миру.

"Камуфляж и шпионаж"

Рейтинг фильма: 6.8

Жанр: Анимация, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 102 минуты

Год: 2019

Режиссер: Ник Бруно

"Камуфляж и шпионаж" приглашает в увлекательное приключение, когда супершпион Лэнс Стерлинг сталкивается с неожиданным поворотом событий, превращающим его в очаровательного, но несколько неуклюжего голубя. В паре с изобретательным ученым Уолтером Беккетом этот невероятный дуэт должен работать вместе, чтобы спасти мир от помешанного технического гения.

"Королевские каникулы"

Рейтинг фильма: 6.0

Жанр: Анимация, приключения, семейный

Страна производства: США

Продолжительность: 87 минут

Год: 2019

Режиссер: Кевин Джонсон

Присоединяйтесь к игривому псу по имени Принц, который попадает в неожиданное приключение на шумных улицах Нью-Йорка. Из-за жадного племянника своего бывшего хозяина Принц обрел новых друзей, которые помогают ему справиться с чередой забавных и веселых приключений.

"Семейка Крудс: Новоселье"

Рейтинг фильма: 7.0

Жанр: Анимационный, приключения, семейный

Страна производства: США

Продолжительность: 95 минут

Год: 2020

Режиссер: Джоэл Кроуфорд

"Семейка Крудс: Новоселье" воссоединяет любимую семью Пещерных людей, которые наталкиваются на роскошный, скрытый рай, полный разноцветных существ и странных людей. В поисках места, которое они смогут назвать домом Крудсам приходится преодолевать свои разногласия, чтобы выжить в этом ярком, доисторическом мире.

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"Душа"

Рейтинг фильма: 8.1

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 100 минут

Год: 2020

Режиссер: Пит Доктер

"Душа" приглашает нас в увлекательное путешествие с учителем джаза средней школы Джо Гарднером, который неожиданно попадает в мир, где новые души обретают свою индивидуальность. Погрузившись в приключение с молодой душой по имени 22, Джо открывает для себя смысл жизни, цель и красоту, которую можно найти в обыденных моментах.

"Лука"

Рейтинг фильма: 7.5

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 95 минут

Год: 2021

Режиссер: Энрико Касароса

На залитой солнцем итальянской Ривьере "Лука" рассказывает об увлекательной дружбе, которая завязывается между морскими чудовищами Лука и Альберто. Вместе они отправляются в летнее приключение, полное увлекательными поездками на скутерах, вкусной итальянской пастой и тайнами, которые нужно разгадать.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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