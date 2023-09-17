Эти камни раскроют скрытый потенциал трех знаков зодиака: гороскоп на 18-24 сентября

Uaportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака на период с 18 по 24 сентября. Узнайте, как энергии обсидиана, оникса и гагата могут усилить сильные стороны Козерогов, Водолеев и Рыб в этот период.

Козерог

Обсидиан, вулканическое стекло темно-синего или черного цвета повышает концентрацию, осторожность и облегчает общение с духовным миром. В указанный период этот мощный камень поддерживает сосредоточенность и внимательность Козерогов, позволяя раскрыть весь свой потенциал и наладить связь с высшими силами.

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Водолей

Оникс, известный своими многослойными переливами, концентрирует энергию, отводит болезни и усиливает пробивные способности. На этой неделе волшебный камень дает возможность людям, рожденным под знаком Водолея, эффективно устремлять свою энергию, преодолевать препятствия и защищать себя от негативного влияния.

Рыбы

Черный камень гагат помогает постичь мистические тайны и благодаря своему стильному виду хорошо подходит для ювелирных украшений. В этот период камень усиливает интуитивные способности Рыб, позволяя им глубже погрузиться в тайны Вселенной и свою сущность. Примите магию гагата, чтобы открыть внутреннюю мудрость и реализовать свой истинный потенциал.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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