Эти камни усилят сильные стороны трех знаков зодиака: гороскоп на 19 сентября

Гороскоп для Овнов, Львов и Стрельцов

UAportal подготовил гороскоп на 19 сентября на основе знаков зодиака и влияния камней. Узнайте об уникальной энергетике обсидиана, оникса и опала, которые придают силы Овнам, Львам и Стрельцам в этот знаменательный день.

Овен

Обсидиан, вулканическое стекло темно-синего или черного цвета будет ведущим камнем. Считается, что этот массивный камень увеличивает концентрацию, осторожность и связь с астральным миром.

Энергия обсидиана поможет Овнам оставаться сосредоточенными на целях и принимать мудрые решения. Пусть свойства обсидиана защитят от негатива и приведут к успеху. Следует доверять инстинктам и использовать внутреннюю силу, ориентируясь в течение дня.

Лев

Оникс, известный своими многослойными переливами, будет камнем-компаньоном Львов. Считается, что этот волшебный камень усиливает концентрацию, отгоняет болезни и повышает энергичность.

Сила оникса позволяет направить творчество и выражать себя с уверенностью. Заземляющая энергия оникса обеспечит стабильность и равновесие в жизни. Следует довериться своим способностям и позвольте природной харизме сиять, отправляясь навстречу новым приключениям.

Стрелец

Мистическим камнем будет опал, полный таинственных мерцающих включений. Считается, что этот волшебный камень развеивает мрачные мысли, лечит болезни сердца и улучшает зрение.

Магия опала принесет в жизнь позитив и радость. Успокаивающая энергия камня поможет беспокойным душам и вдохновит на исследование новых горизонтов.