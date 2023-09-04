Эти три знака зодиака ожидают трудности: гороскоп Таро на 4-10 сентября

UAportal подготовил гороскоп Таро для Раков, Скорпионов и Рыб. Узнайте, какие вызовы подготовила Вселенная, а также как максимально эффективно справиться с ними. Это поможет обрести гармонию и баланс в период с 4 по 10 сентября.

Рак

Девятка Мечей символизирует тревогу, отчаяние и ночные кошмары. В этот период люди, рожденные под знаком Рака, могут столкнуться со своими страхами и искать поддержки и помощи.

Важно признать и решить какие-либо тревоги, которые могут возникнуть. Обратившись к близким или за профессиональной помощью, Раки могут найти утешение и ориентиры в управлении этими сложными эмоциями.

Скорпион

Рыцарь Пентаклей олицетворяет трудолюбие, терпение и ответственность. Скорпионам будет предложено заняться тщательным планированием и продемонстрировать непоколебимость в своих начинаниях.

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Этот период требует целенаправленного и дисциплинированного подхода к достижению долгосрочных результатов. Благодаря своей ответственной натуре, Скорпионы могут достичь значительного прогресса и заложить прочный фундамент для будущего успеха.

Рыбы

Королева Мечей символизирует независимое мышление, восприятие и четкие границы. Родившиеся под знаком Рыб отличаются аналитическим мышлением и прямолинейностью в общении в этот период.

Для Рыб очень важно доверять своей интуиции и принимать решения на основе собственных суждений. Устанавливая четкие границы и открыто выражая свои мысли, Рыбы могут с уверенностью и легко справиться с любыми вызовами.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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