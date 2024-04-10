Эти знаки зодиака будут наиболее осторожны на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Близнецов, Львов, Весов и Стрельцов. Эти знаки зодиака могут ощущать повышенную осторожность, поскольку Меркурий входит в знак Скорпиона, влияя на их взаимодействие и общение.

Овен

Овен может чувствовать себя более осторожным на этой неделе из-за планетарного входа Меркурия в знак Скорпиона. Это может привести к усиленному чувству настороженности в их взаимодействии и общении, поскольку они становятся более наблюдательными и аналитическими в своем подходе к людям и ситуациям. Они будут пытаться оградить себя от недоразумений или конфликтов.

Близнецы

Близнецы также могут ощущать настороженность на этой неделе, когда Меркурий войдет в знак Скорпиона. Они будут более внимательны в общении и принятии решений, что заставит их подходить к потенциальным разговорам или переговорам с повышенной осторожностью.

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Лев

Лев также может чувствовать себя немного настороженным на этой неделе из-за вхождения Меркурия в знак Скорпиона. Это может побуждать их осторожничать в высказываниях и взаимодействии, подходя к ситуациям с проникновенной и осторожной позицией.

Весы

Весы также могут испытывать настороженность на этой неделе с Меркурием в Скорпионе. Они могут обнаружить, что более осторожны и опасаются взаимодействий, пытаясь избежать недоразумений или конфликтов.

Стрелец

Стрелец может оказаться более бдительным и скептическим на этой неделе из-за вхождения Меркурия в знак Скорпиона. Это планетарное влияние может заставить их подходить к своему взаимодействию с осторожностью в общении.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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