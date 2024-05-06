Эти знаки зодиака будут наиболее циничными на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Раков, Козерогов, Тельцов, Дев и Рыб. На этой неделе эти знаки зодиака могут демонстрировать циничный взгляд на разные сферы жизни.

Рак

Рак может проявлять циничное отношение к определенным ситуациям. В этот период может наблюдаться менее доверчивый характер и склонность видеть негативную сторону вещей. Понимание и эмпатия важны при общении с людьми этого знака зодиака, поскольку они могут чувствовать себя особенно чувствительными и осторожными.

Козерог

Под влиянием Марса, который на этой неделе вступает в знак Близнецов, Козерог также может проявить признаки цинизма. Это может быть повышенный скептицизм в отношении намерений других людей и нежелание рисковать. Важно обеспечить им пространство для выражения своих мыслей и взглядов без осуждения, поскольку в это время они могут испытывать особую настороженность или сомнения.

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Телец

Влияние Марса в Близнецах может привести к циничным тенденциям у людей со знаком Тельца. Они могут быть более замкнутыми и менее открытыми к новым идеям или перспективам. Терпение и понимание имеют решающее значение при взаимодействии с Тельцами, поскольку в этот период они могут проявлять осторожность и цинизм.

Дева

Вхождение Марса в знак Близнецов может спровоцировать циничное поведение Девы. Может усилиться критика и пессимизм в отношении различных сфер жизни. Важно оказывать поддержку и успокаивать, поскольку в это время Девы могут испытывать особый страх и сомнения.

Рыбы

Во время влияния Марса в Близнецах Рыбы также могут проявлять циничные тенденции. Они могут стать более осторожными и менее склонными доверять другим. Важно общаться с Рыбами открыто и сочувственно, поскольку они могут испытывать особое недоверие и разочарование в общении.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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