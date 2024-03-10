Эти знаки зодиака будут наиболее завистливыми на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Тельцов, Раков, Дев и Весов. Планетарное вступление Венеры в знак Тельца на этой неделе повлияет на уровень зависти у этих знаков зодиака.

Овен

Соревновательный характер Овна и желание быть лучше могут привести к зависти, когда другие преуспевают в тех сферах, где они могут чувствовать себя недостаточно. Овны могут бороться с завистью, когда считают, что другие получают больше внимания или признания.

Телец

На этой неделе Тельцы могут столкнуться с чувством зависти. Они могут быть владельческими и меркантильными, что приводит к зависти к чужому имуществу или достижениям. Воздействие Венеры может усилить эти чувства, особенно в сфере любви и красоты.

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Рак

Эмоциональный и чувствительный знак Рак также может быть подвержен зависти. Его сильная привязанность к семье и дому может привести к чувству ревности к тем, кто, кажется, имеет более близкие или более любящие отношения. Планетарное выравнивание на этой неделе может обострить эти чувства, особенно в сфере эмоциональных связей и воспитания.

Дева

Известная своими протекционистскими наклонностями, Дева может бороться с чувством зависти, связанным с собственной самокритичностью. Ее стремление к порядку и контролю может привести к сравнению с другими, вызывая зависть, когда они воспринимают других как более успешных или собранных вместе.

Весы

Весы, известные своим стремлением к балансу и гармонии, могут неожиданно столкнуться с завистью в своем стремлении к справедливости. Их стремление к равенству может привести к зависти к тем, у кого все складывается более "легко" или более сбалансировано. Вхождение Венеры на этой неделе может усилить эти чувства, особенно в области отношений и социального взаимодействия.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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