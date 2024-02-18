Эти знаки зодиака будут самыми дружелюбными на следующей неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Тельцов, Раков, Львов и Весов. Узнайте, как звезды и планетарные движения будут влиять на жизнь и дружеские отношения этих знаков зодиака.

Овен

Известные своей смекалкой и энтузиазмом, Овны часто быстро находят общий язык с другими людьми. Они от природы общительны и напористы, что помогает им легко заводить дружбу. Их страстный и энергичный подход делает их особенно веселыми и интересными для окружающих.

Телец

Тельцы известны тем, что верны и надежны друзья, постоянно поддерживают и стоят рядом с теми, кто им близок. Однако их волевой и собственнический характер может иногда создавать проблемы в дружбе.

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Рак

Глубокие эмоциональные связи и эмпатия позволяют предлагать глубокую поддержку и понимание своим друзьям. Несмотря на это, их капризность и склонность к чрезмерной привязанности могут иногда создавать препятствия в их отношениях.

Лев

Природные лидерские качества и желание заставить других почувствовать себя особенными являются ключевыми сильными сторонами их дружеских отношений. Эти черты делают их искусными в завоевании людей с помощью тепла и харизмы, в то время как склонность к поиску внимания и гордость могут иногда создавать напряжение в дружбе.

Весы

Способность поддерживать гармонию и баланс в отношениях делает их особенно популярны среди сверстников. Тем не менее, их нерешительность и избегание конфликтов может привести к недоразумениям в дружеских отношениях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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