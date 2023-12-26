Эти знаки зодиака будут самыми дружественными на неделе

UAportal подготовил гороскоп для Близнецов, Львов, Весов, Стрельцов и Водолеев. На этой неделе вхождение Марса в знак Весов принесет прилив дружелюбной энергии среди определенных знаков зодиака.

Близнецы

На этой неделе, когда Марс входит в знак Весов, можно будет наблюдать увеличение дружелюбной энергии. Близнецы, известные своим общительным нравом и умением налаживать связи, под влиянием Марса станут еще более коммуникабельными и общительными, притягивая к себе новых друзей и собеседников.

Лев

Страстные Львы, чья естественная жизнерадостность и теплота делают их привлекательными, почувствуют приток дружеских флюидов под влиянием Марса в Весах. Их магнетизм и популярность среди друзей и знакомых усилятся в течение этой недели.

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Весы

Весы, известные своим очарованием, дипломатичностью и способностью заставить других чувствовать себя комфортно, получат еще большее дружелюбие, когда Марс в Весах. На этой неделе их излучающее дружелюбие привлечет новые знакомства и укрепит существующие отношения.

Стрелец

Вхождение Марса в знак Весов наполнит авантюрных Стрельцов заразительной социальной энергией. Естественная общительность и открытость в сочетании с влиянием Марса сделают их невероятно доброжелательными и привлекательными для окружающих, усиливая их энтузиазм к общению.

Водолей

Водолеи, с их интеллектуальной и творческой натурой, усилят энтузиазм в общении. Выдающиеся социальные навыки и способность создавать дружескую и гостеприимную атмосферу усилятся, привлекая дружбу и союзы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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