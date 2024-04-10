Эти знаки зодиака будут самыми откровенными на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Близнецов, Раков, Стрельцов, Овнов и Тельцов. На этой неделе вхождение Венеры в знак Скорпиона установило влияние на откровенность определенных знаков зодиака.

Близнецы

Близнецы ценят прозрачность и умение говорить то, что думают, даже если это может быть неудобно для других. Их прямолинейность ценят уважающие честность и подлинность. На этой неделе, с вхождением Венеры в знак Скорпиона, эта откровенность может проявиться еще сильнее, поскольку Близнецы стремятся наладить глубокие связи и открыто выражать свои истинные чувства.

Рак

Хотя Раки известны своей заботливой и чувствительной натурой, их способность быть удивительно откровенными, когда дело доходит до выражения своих эмоций и проблем, заслуживает внимания. На этой неделе, когда Венера вступает в знак Скорпиона, откровенность Раков может усилиться, поскольку они будут пытаться решить какие-либо проблемы в отношениях или эмоциональные вызовы.

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Стрелец

Стрельцы не боятся говорить неудобную правду или выражать свое мнение, особенно когда это касается их убеждений и идеалов. С вхождением Венеры в знак Скорпиона на этой неделе Стрельцы могут ощутить еще большую смелость выражать свое мнение и искать содержательных разговоров.

Овен

Овны не избегают конфронтации или сложных разговоров, а честность есть их сильная сторона. На этой неделе, когда Венера вступает в знак Скорпиона, Овны могут почувствовать большую мотивацию решить какие-либо проблемы в лоб, ища решения и понимания благодаря своему откровенному подходу.

Телец

Тельцы ценят честность и не боятся выражать свое мнение даже если это может быть неудобно для других. На этой неделе, когда Венера вступает в знак Скорпиона, Тельцы могут оказаться более подверженными решению любых глубинных вопросов или проблем, ища подлинности и глубины в своих отношениях.

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