Эти знаки зодиака будут самыми счастливыми на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Близнецов, Львов, Весов, Водолеев и Стрельцов. На этой неделе вхождение Меркурия в знак Близнецов влияет на счастье и позитивный настрой этих знаков зодиака.

Близнецы

На этой неделе, когда Меркурий войдет в знак Близнецов, возможен всплеск счастья и позитива. Близнецы могут оказаться на вершине шкалы счастья в это время, принимая изменения, вызванные этим планетарным смещением. Сообразительный и общительный характер позволяет им легко контактировать с другими людьми и находить счастье в общении и новых связях.

Лев

С переходом Меркурия в знак Близнецов Львы могут оказаться среди самых счастливых знаков зодиака на этой неделе, что придаст чувство радости и волнения к их душевной натуре. Естественные лидерские качества и стремление к признанию могут усилить их счастье, поскольку они процветают в центре внимания.

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Весы

Планетарное смещение у Близнецы также может принести ощущение счастья Весам. Их стремление к гармонии и равновесию хорошо согласуется с текущей энергией Меркурия, что позволяет испытать новое чувство покоя и удовлетворения.

Водолей

Планетарный оползень на этой неделе может привести к тому, что Водолеи испытают повышенное чувство счастья. Их независимое и прогрессивное мышление позволяет приветствовать изменения, что приводит к ощущению волнения и радости.

Стрелец

Во время планетарного вхождения Меркурия в знак Близнецов на этой неделе Стрельцы могут оказаться среди самых счастливых знаков зодиака. Их авантюрный и оптимистический характер хорошо согласуется с энергией планетарного смещения, позволяя им с безудержным энтузиазмом воспринимать новые впечатления.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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