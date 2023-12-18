Эти знаки зодиака будут уверены в себе на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Раков, Скорпионов, Львов, Овнов и Стрельцов. Эти знаки зодиака показывают повышенную уверенность в себе и сильную веру в себя.

Рак

Когда Луна на этой неделе войдет в Рака, люди, рожденные под этим знаком зодиака, излучают уверенность. Интуитивная природа Раков и глубокая эмоциональная связь с Луной позволяют им использовать свои сильные стороны и выражать свои мысли с уверенностью.

Скорпион

Скорпионы, занимающие на этой неделе второе место среди самых уверенных знаков зодиака, гармонизируют со своей личной силой. Воздействие Луны в Раке поднимает решительность и устойчивость Скорпионов на еще большую высоту.

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Лев

Львы, известные своей природной харизмой и уверенностью в себе, на этой неделе уверенно занимают третье место среди знаков зодиака. С появлением Луны в Раке Львы с новым энтузиазмом используют свои врожденные лидерские способности.

Овен

Овны, под влиянием Луны в Раке, занимают четвертое место как знак зодиака, исполненный безграничной уверенности на этой неделе. Их смелый дух в сочетании с питательной энергией Луны дает Овнам возможность доверять своим инстинктам и делать смелый выбор.

Стрелец

Стрелок замыкает пятерку знаков зодиака, излучающих значительную уверенность на этой неделе. С переходом Луны в знак Рака Стрельцы всей душой принимают свою авантюрную натуру вместе с лучезарной аурой уверенности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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