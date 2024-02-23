Эти знаки зодиака могут обманывать друзей на следующей неделе

UAportal подготовил гороскоп для Близнецов, Дев, Стрельцов, Рыб и Львов. Эти знаки зодиака будут склонны к измене своим друзьям через различные личностные черты и тенденции.

Близнецы

Знак Близнецов известен своей двойственностью и многогранностью, что может привести к беспокойству в отношениях, потенциально заставляя их развлекаться идеей обмана своего друга. Их постоянная потребность в стимуляции и новых впечатлениях, а также склонность к общению и социализации могут заставить их искать связи вне своего дружеского круга.

Девы

Ориентированность Дев на детали и перфекционизм может привести к ощущению недовольства в дружбе. Это, возможно, вызывает желание искать подтверждение и признание вне текущей дружбы, что в конечном итоге приводит к искушению обмана.

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Стрельцы

Любовь Стрельцов к свободе и приключениям может сделать их непредсказуемыми и неспокойными в дружбе. Это потенциально может привести к желанию обмана в погоне за новыми и увлекательными связями, под влиянием их энергичной натуры.

Рыбы

Рыбы, известные своей эмпатией и чувствительностью, могут искать эмоционального удовольствия за пределами своего круга. Это будет происходить через идеалистическую натуру, что приводит к склонности желать связей вне дружбы, включая искушение обмана.

Львы

Постоянная потребность Льва в восторге и в том, чтобы быть в центре внимания, может привести к тому, что он будет развлекаться идеей обмана своего друга. Это объясняется желанием удовлетворить эго и почувствовать, что его ценят другие.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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