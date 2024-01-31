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Астрология и гороскопы

Эти знаки зодиака могут ожидать приятные бонусы на работе на этой неделе

Владислав Москаленко

Эти знаки зодиака могут ожидать приятные бонусы на работе на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Львов, Дев, Водолеев и Рыб. На этой неделе эти знаки зодиака ощутят положительное влияние на бонусы на работе, что связано с вхождением Меркурия в знак Близнецов.

Овны

Для Овнов эта неделя – благоприятное время для получения бонусов на работе. Их трудолюбие и целеустремленность будут признаны, что приведет к финансовому вознаграждению или возможности продвижения по службе. Благодаря вхождению Меркурия в знак Близнецов, улучшатся навыки общения и ведения переговоров, что поможет получить лучшие бонусы или повышение зарплаты на работе.

Львы

Львы ожидают проявления бонусов и вознаграждений на работе. Когда Меркурий войдет в знак Близнецов, улучшатся навыки налаживания контактов и способность проявлять творческие способности, что может привести к признанию и премиям на рабочем месте.

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Девы

Девы могут рассчитывать на увеличение бонусов на работе. Повысится интеллект и способность быстро принимать решения, что позволит им воспользоваться выгодными возможностями и договориться о лучших стимулах на работе.

Водолеи

На этой неделе Водолеи могут рассчитывать на финансовые выгоды и бонусы на работе. С переходом Меркурия в знак Близнецов усилятся способности к убеждению и появится более глубокое понимание, что позволит внести ценный вклад и получить бонусы за свой упорный труд.

Рыбы

Рыбы увидят увеличение бонусов и льгот на работе. Когда Меркурий войдет в знак Близнецов, возрастет способность творчески мыслить и адаптироваться к новым стратегиям, что в конечном счете приведет к улучшению финансового вознаграждения и признанию на рабочем месте.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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