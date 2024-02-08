Эти знаки зодиака могут потерять друзей до конца недели

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Тельцов, Раков, Близнецов и Львов. Узнайте, как звезды будут влиять на межличностные отношения и дружбу этих знаков зодиака на этой неделе.

Овен

Утрата дружбы может наблюдаться у рожденных под знаком Овна из-за их импульсивной природы, что приводит к недоразумениям и конфликтам. Соревновательный дух внутри них может привести к ревности и соперничеству, что в конечном итоге приводит к напряженным отношениям.

Потребность в независимости и напористости у представителей знака Овна может иногда вызывать разногласия с друзьями, что в конечном итоге приводит к потере дружбы. Вспыльчивость и нехватка терпения также могут способствовать разрыву дружбы.

Телец

Рожденные под знаком Тельца могут пережить потерю дружбы из-за своего упрямства и негибкости. Сосредоточенность на практических вопросах может привести к тому, что они будут пренебрегать эмоциональными потребностями своих друзей, что приведет к напряжению в отношениях.

Собственный характер Тельцов и сопротивление переменам также могут приводить к конфликтам, что в конечном счете приводит к потере дружбы. Однако, практикуя компромиссы и более открытыми, Тельцы могут работать над сохранением и укреплением своих дружеских отношений.

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Близнецы

Родившиеся под знаком Близнецов должны помнить о своей склонности к поверхностным отношениям, что может привести к потере настоящей дружбы. Их непоследовательность и непоседливость могут стать причиной отсутствия приверженности дружбе, в результате чего они удаляются друг от друга.

Любовь Близнецов к общению также может привести к сплетням или недоразумениям, что может повредить их дружбе. Сосредоточившись на подлинных связях и будучи внимательными к потребностям своих друзей, можно принять меры, чтобы предотвратить потерю дружбы в этот период.

Рак

Раки могут переживать потерю дружбы из-за своей чрезмерной чувствительности и капризности. Их склонность держаться за прошлое может создавать проблемы в продвижении вперед в дружбе, что приводит к конфликтам.

Эмоциональная природа Раков также может сделать их чрезмерно зависимыми от друзей, что приводит к напряжению и дисбалансу в отношениях. Практикуя эмоциональную стойкость и устанавливая здоровые границы, Раки могут приложить усилия, чтобы сохранить свои дружеские отношения.

Лев

С потерей дружбы могут столкнуться те, кто родился под знаком Льва, из-за своей потребности во внимании и восхищении. Их гордость и потребность быть в центре внимания могут омрачить дружбу, вызывая конфликты и в конечном счете дистанцирование.

Стремление Льва к контролю и доминированию также может повлечь за собой борьбу за власть в дружбе, что приведет к потере доверия. Практикуя смирение и признавая ценность взаимного уважения, Львы могут предотвратить потерю дружбы.

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